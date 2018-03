Luc Maes stapt op uit gemeenteraad 16 maart 2018

Luc Maes (Open Vld) heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Op 8 maart zal Kitty Schelfhout de eed afleggen als zijn opvolgster. "Dit gebeurt op basis van een afspraak die ik eind vorig jaar gemaakt heb binnen het bestuur van de partij", zegt Maes. "Ik was al een tijd een absoluut voorstander om één van onze jonge krachten de kans te geven om onze lijst te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en Kasper Dierckx krijgt nu die kans. Om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen heb ik mijn opvolgster aangeboden om mij nog een klein jaar op te volgen in de gemeenteraad. Zij krijgt zo de kans om zich nog een aantal maanden uitdrukkelijk te profileren als gemeenteraadslid." Schelhout staat tweede op de lijst na Dierckx. Maes zelf is lijstduwer. "Nu kan ik meer tijd vrijmaken voor mijn functie als fractievoorzitter van Open Vld in de provincieraad en kan ik ook de campagne voor de verkiezingen helpen voorbereiden. Ik hoop alleszins opnieuw een mandaat als gemeenteraadslid te kunnen opnemen." (PKM)