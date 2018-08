Lokaal circustalent brengt eerste show 50 SPECTACULAIRE ACTS OP INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL KRISTOF PIETERS

24 augustus 2018

02u36 0 Beveren Drie dagen lang kan men genieten van meer dan vijftig spectaculaire acts tijdens het Internationaal Straattheaterfestival. Er zijn artiesten uit zowat alle hoeken van de wereld, maar ook het Beverse gezelschap 'Trio met 2' mag voor het eerst een eigen show brengen.

Na de succesvolle verhuis van vorig jaar blijft het oud atletiekplein in de Diederik Van Beverenlaan en de speelplaats van het KA Beveren en BS De Bever in de Donkvijverstraat de uitvalsbasis van het Internationaal Straattheaterfestival. "De nieuwe speelplekken creëerden veel meer mogelijkheden voor zowel de organisatie als de artiesten en geven een betere beleving en zichtbaarheid", zegt coördinator Erik Apers. "Dat resulteert dit jaar in nog spectaculairdere acts. Het mag dus duidelijk zijn dat het publiek nog meer verwend zal worden."





Roterende ladder

Op vrijdag zal de roterende ladder van het Franse Cirque Hirsute een centrale plaats op het oud atletiekplein krijgen en wordt de afsluiter letterlijk en figuurlijk een knaller. De kanonman uit de circussen van weleer wordt door het Belgische Lorsque Soudain verwerkt in een moderne en indrukwekkende vuurshow. Op zondag zal de zeven meter hoge constructie van het Franse gezelschap Avis de Tempête als een eyecatcher het publiek lokken en het festival afsluiten met een combinatie van live-muziek en spectaculaire luchtacrobatie. Het zijn maar drie van de meer dan vijftig acts die dit weekend gratis door het gemeentebestuur worden aangeboden. De artiesten komen dit jaar uit Frankrijk, Nederland, Spanje, Duitsland, Canada, Italië, Groot-Brittannië, Argentinië en Guatemala. Er worden acht speelplekken voorzien. Op vrijdag en zondag vinden continu twee voorstellingen tegelijkertijd plaats, wat ervoor zorgt dat het publiek wordt gespreid. Bijna alle voorstellingen worden ook herhaald, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om alle voorstellingen te zien.





Naast vaste producties blijft de organisatie ook inzetten op ontroerende, grappige en opvallende 'walking acts' en installaties die de centrumstraten en terrassen onveilig maken. Paris Bénarès, dat drie jaar geleden een onvergetelijke indruk naliet met een reuzenkameel, komt dit jaar terug met een reuzenvogel.





Lokaal talent

Ook talent uit eigen huis krijgt een kans. De Beverse Bonnie Van Remoorter (21) en haar vriend Hannes Devos (20) zullen er als clowns Bob en Zakki voor het eerst een eigen show brengen op het festival. "Ik ben begonnen op 9-jarige leeftijd met circusles bij DES Beveren en heb daar op een éénwieler leren rijden", vertelt Bonnie. "Het idee om een eigen show in elkaar te steken, kwam eigenlijk toevallig toen we een verjaardagsfeestje wilden animeren van iemand uit de familie. Het viel zo goed in de smaak dat we besloten verder te gaan. We zijn nu een jaartje bezig en er zijn wel al wat boekingen, maar het blijft een hobby. Onze huidige show is vooral gericht op kinderen, maar we werken wel aan een nieuwe vuur- en lichtshow die ook volwassenen ongetwijfeld zal aanspreken." Als 'Trio met 2' staan ze zaterdagmiddag om 15.45 uur met de show 'Fantasie van een droom' op het straattheaterfestival.