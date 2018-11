Lijnbussen rijden zich vast op omleidingsroute Kristof Pieters

18 november 2018

17u01 4 Beveren Werken aan de spoorwegovergang op de N70 in Melsele hebben het voorbije weekend heel wat problemen veroorzaakt. Lijnbussen reden zich vast op de omleidingsweg. Heel wat inwoners maken zich dan ook zorgen voor de heraanleg van de N70 die volgend jaar start.

De werken aan de spoorlijn waren op voorhand aangekondigd door Infrabel en beperkten zich enkel tot het weekend. Toch leidde dit zaterdag al tot grote chaos. Een gelede bus van De Lijn reed zich vast aan een spoorwegovergang in de Pauwstraat. De bus kon de bocht niet nemen, waardoor het verkeer muurvast zat. De chauffeur was echter zelf in de fout gegaan door niet de aangeduide omleiding te volgen via de Fortstraat en de Vendoornstraat in te rijden.

Het was echter niet het enige incident. Op het kruispunt van de Parmastraat en de Fortstraat versperden twee lijnbussen elkaar de weg met daartussen een ambulance. Ook automobilisten zorgden echter voor gevaarlijke situaties door het eenrichtingsverkeer op de omleidingsroute te negeren. Sommige bestuurders reden zelfs over het pas aangelegde fietspad naast de spoorlijn. Op sociale media hebben buurtbewoners hun ongenoegen geuit over de gang van zaken. Velen vragen zich bang af wat dit volgend jaar zal geven als de heraanleg van de N70 start.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) waren de werken op voorhand gecommuniceerd en waren ook de omleidingen in orde. “De Lijn was op de hoogte, want er kon een halte tijdelijk niet bediend worden. Blijkbaar schort er wel wat aan hun interne communicatie. Ook de chauffeurs moeten op de hoogte gebracht worden.”

Volgens Van de Vijver is paniek over de heraanleg van de N70 niet nodig. “Op de eerste dag van een omleiding is er altijd wat chaos omdat veel chauffeurs proberen hun eigen route uit te stippelen. Het is een terugkerend fenomeen dat zichzelf oplost na enkele dagen. Dat de heraanleg van de N70 veel hinder zal veroorzaken, ga ik niet betwisten, maar iIn dit geval hadden we de bijkomende pech dat de werken aan het spoorwegfietspad vertraging hebben opgelopen. Daardoor zijn ook de overwegen in de Appelstraat en de Gentstraat nog altijd afgesloten.”