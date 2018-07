Lien wil als dorpsburgemeester meer positivisme 30 juli 2018

02u37 0 Beveren Kleurleidster Lien Claessens is de nieuwe dorpsburgemeester van Melsele.

Claessens won tijdens de Dorpsfeesten de ludieke verkiezing met glans van tegenkandidaten Cato Smet, Anouck Ryckaert en Matthijs Melis. Lien neemt de fakkel over van Koen Maes en mag een jaar lang de burgemeesterssjerp dragen. "Ik ben geboren en getogen in Melsele en ken hier heel wat volk", vertelt ze. "Toch is het een verrassing dat ik verkozen ben, want de tegenkandidaten waren bijzonder sterk." Lien woont in de Meersenweg in de wijk Gaverland. Ze is een gekend gezicht in Melsele als kleuterleidster in Basisschool GBS De Toren. Traditioneel maakte de kersverse burgemeester ook een verkiezingsbelofte. Haar voorganger Koen Maes wou de wekelijkse markt nieuw leven inblazen en heeft dit tot een succesvol einde gebracht. Lien roept voor haar belofte de hulp in van alle inwoners van Melsele. "Ik wil namelijk meer positivisme bij de mensen", kondigt ze aan. En dat zowel op sociale media als op de straat. Het stoort mij dat er soms zoveel negatieve reacties te horen en te lezen zijn. Daar zie ik graag verandering in komen, maar daar kunnen we alleen met z'n allen verandering in brengen."





De lokale helden van de punkrockband Sons droegen afgelopen weekend alvast hun steentje bij. Na hun succesvolle doortocht op het hoofdpodium van Werchter mochten ze ook hun thuisgemeente nog eens doen daveren op een vol Kerkplein. Een concert waar de vier jongens al lang naar uitkeken en hun dorpsgenoten ook. (PKM)