Lichte straf voor dokwerker die pendelbusje aanreed HAVENTERREIN VOLGENS RECHTBANK GEEN OPENBARE WEG KRISTOF PIETERS

25 januari 2018

02u50 0 Beveren Een 29-jarige dokwerker die in juni 2014 met zijn auto inreed op een shuttlebusje met zes collega's, is er met een vrij lichte straf vanaf gekomen. Bij het ongeval viel een dode en vier zwaargewonden. Omdat het echter om een afgesloten haventerrein ging, kon de man enkel veroordeeld worden voor het toebrengen van slagen en verwondingen. Hij kreeg tien maanden cel, waarvan zes maanden met uitstel.

Het ongeval gebeurde op 6 juni 2014 tijdens het laden en lossen van auto's op de terminal van AET. Een pendelbusje met zeven personen aan boord werd in de flank gegrepen door een bestelwagen. Die bestelwagen, een Ford Transit, was kort voordien gelost door dokwerker Matthias H. (29). De bestuurder van het pendelbusje, Patrick Huijbregts, overleefde de klap niet. Vier andere collega's raakten zwaargewond en moesten maandenlang revalideren.





Verboden richting

Volgens het Openbaar Ministerie had de havenarbeider het niet erg nauw genomen met de voorschriften. Zo reed hij in een verboden richting met 79 kilometer per uur op een plaats waar volgens het intern reglement maar 30 kilometer per uur was toegelaten en negeerde hij ook de voorrangsregels. Volgens de advocaat van Matthias H. reed zijn cliënt in de staart van het konvooi en werd de snelheid bepaald door de eerste chauffeur in de rij. De voorrangsregels op het terrein waren volgens hem voor niemand duidelijk. Het kwam er vooral op aan om zo snel mogelijk te laden en te lossen. Veertien jaar geleden deed zich trouwens een gelijkaardig ongeval voor met een pendelbusje dat arbeiders naar het schip bracht om auto's te lossen. Toen raakten er zeven arbeiders gewond waarvan één zwaar.





Een extra verzwarende omstandigheid was een tweede ongeval waarbij Matthias H. betrokken was geweest. Op 10 september vorig jaar bracht hij op de parking van jeugdhuis Togenblik in Beveren jongeren in gevaar met zijn motor.





Hij sloeg op de vlucht toen agenten in burger hem probeerden tegen te houden. Matthias H. bleek onder invloed van cannabis en had 1,54 promille alcohol in het bloed. Zelf beweerde hij dat hij dacht dat de agenten carjackers waren. Volgens de procureur toont het incident aan dat de man zijn les nog niet geleerd had na het dodelijk ongeval op de terminal van AET. Het Openbaar Ministerie vorderde daarom drie jaar cel en vijf jaar rijverbod.





Geldboete

De politierechtbank had aan het dossier een hele kluif. Het vonnis werd met een week uitgesteld omdat de rechter meer tijd nodig had om tot een uitspraak te komen. Gisteren viel dan toch het verdict en dat viel positief uit voor de beklaagde. Hij werd enkel veroordeeld voor het toebrengen van slagen en verwondingen, maar niet voor inbreuken op de verkeerswet. Het ongeval was gebeurd op een afgesloten terrein van een havenbedrijf en dat heeft geen openbaar karakter.





Matthias H. werd veroordeeld tot tien maanden celstraf waarvan zes maanden met uitstel en een rijverbod van twaalf maanden waarvan acht maanden met uitstel. Ook kreeg hij een geldboete opgelegd van 3.000 euro.