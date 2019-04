Levensloop mikt voor jubileumeditie op 9120 deelnemers, weet jij waarom? Kristof Pieters

16 april 2019

14u53 0 Beveren Levensloop Beveren, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker, is dit jaar aan zijn vijfde editie toe. Voor dit jubileum heeft de organisatie een grote uitdaging vooropgesteld: naar analogie met de postcode van Beveren wil men namelijk 9120 deelnemers op de been brengen.

Het regende de voorbije jaren records bij het evenement. Levensloop Beveren slaagde erin om na vier edities de symbolische kaap van één miljoen euro te overschrijden. Geen enkele Levensloop in ons land deed ooit beter op zo’n korte tijdspanne.

In cultuurcentrum Ter Vesten vond maandagavond de kick-off plaats van de vijfde editie. Voorzitter Kurt Van Moeseke maakte er de definitieve balans op van vorig jaar. Levensloop 2018 is uiteindelijk afgeklokt op 267.054 euro en 5.710 deelnemers. Tijdens de feestelijke zitting in de schouwburg werd uiteraard ook vooruitgeblikt op editie 2019. Er zullen dit jaar een aantal nieuwigheden zijn. “Zo lanceren we een handige app waar alle praktische info en nieuws in gebundeld zal worden”, somt Kurt Van Moeseke op. “Verder worden de teams gehuldigd die er al vijf jaar op rij bij zijn en hebben we voor de kapiteins een handige kit met een stappenplan om hun ploeg op te bouwen. Om sponsors over de streep te halen, gaan we ook sterren uitdelen aan gulle gevers. Verder denken we aan de organisatie van mini-levenslopen op scholen. We zouden dit dan koppelen aan een educatief luik rond kanker en dan vooral rond het doorbreken van het taboe.”

Niet toevallig is het thema van deze editie ‘Praten over kanker’. “We mochten vorig jaar 237 ‘vechters’ verwelkomen. We zijn blij met die opkomst maar dit is omgerekend voor Beveren slechts tien procent van de mensen die strijden tegen deze ziekte. Deze editie willen we meer ‘vechters’ overtuigen om aanwezig te zijn.”

Van Moeseke stelde tijdens de kick-off ook een volgende recorduitdaging voor. Naar analogie met de postcode van Beveren wil de organisatie dit jaar 9120 mensen op de been brengen voor de marathon. “En het moet terug een echte marathon worden, ook in de nachtelijke uren”, vindt de voorzitter. “Het zal niet makkelijk worden om dit record te breken en we gaan er zeker de medewerking voor nodig hebben van scholen, verenigingen en bedrijven.”

De animatie tijdens de Levensloop wordt ook bijgestuurd. In plaats van groepen op een groot podium te plaatsen, zal er meer sfeer en muziek worden gebracht in en rond de tentjes van de deelnemende teams. Verder zal er ook cashless betaald kunnen worden via een armband en verdwijnen de jetons. Tot slot zal ook het nieuwe bier ‘Vechter’ uit de tapkranen vloeien. Het bier werd op de markt gebracht door Jan Blommaert (55) die zelf al jaren vecht tegen kanker.

Levensloop zal dit jaar doorgaan op 19 en 20 oktober. Inschrijven kan vanaf nu via https://www.levensloop.be/relays/beveren-2019