Levensloop krijgt vervolg na succeseditie 02u38 0 Kristof Pieters De organisatie van Levensloop maakte woensdagavond het slotbedrag van de voorbije editie bekend. Beveren Levensloop, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker, krijgt ook dit jaar een vervolg.

Voorzitter Marc Van Raemdonck heeft wel beslist om de fakkel door te geven. Voortaan zal Kurt Van Moeseke het evenement in goede banen helpen leiden. Er is binnen de ploeg afgesproken om Levensloop zeker nog twee jaar in Beveren te organiseren.





Lokaal

"Er is wel afgesproken om 15 procent van de opbrengst voor te behouden voor lokale initiatieven die zich bezighouden met kanker", laat Van Moeseke weten.





De organisatie maakt woensdagavond ook het eindbedrag bekend. In totaal werd vorige editie 260.104 euro ingezameld, waarmee Beveren de tweede grootste Levensloop van Vlaanderen is.





(PKM)