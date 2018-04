Levensloop gaat voor kaap van miljoen euro KAMPIOENENKOPPEL 'MAURICE EN PASCALLEKE' KRIJGT PETERSCHAP KRISTOF PIETERS

25 april 2018

02u30 0 Beveren Levensloop wil voor haar vierde editie de symbolische kaap van één miljoen euro halen. Na drie jaar staat de teller op 725.000 euro. Peter en meter van de actie zijn dit jaar 'Maurice en Pascalleke', het bekende koppel uit FC De Kampioenen.

Wordt Levensloop Beveren in 2018 het event van één miljoen euro? In de afgelopen drie edities sneuvelden al heel wat records. Zo werd de eerste editie door de American Cancer Society uitgeroepen tot 'Rookie Event of the Year' en is editie 2016 nog steeds wereldwijd het grootste outdoor Relay for Life-event in de strijd tegen kanker. Voor de editie van dit jaar stelt het organisatieteam zich een nieuw doel. "Met de vierde editie erbij willen we de kaap van een miljoen euro overschrijden", zegt voorzitter Kurt Van Moeseke. Hij neemt dit jaar de fakkel over van Marc Van Raemdonck.





Deel van opbrengst behouden

"Maar ik ben er al vanaf het begin bij. Als verantwoordelijke voor de boekhouding mocht ik elk jaar al opdraven met de cheque aan het eind van het evenement. We haalden al drie keer een fantastisch mooi bedrag op. En nu heb ik een droom. Relay for Life wordt in meer dan 20 landen georganiseerd. Er zijn wereldwijd maar weinig events die de kaap van één miljoen euro reeds overschreden en in België is geen enkele Levensloop daar al in geslaagd. Dat wij dit reeds zouden doen na de vierde editie zou een absoluut unicum zijn", zegt Van Raemdonck.





Daarvoor rekent de organisatie in het weekend van 20 en 21 oktober weer op de warme steun en het aanstekelijke enthousiasme van duizenden deelnemers. Er is binnen de ploeg afgesproken om Levensloop zeker nog twee jaar in Beveren te organiseren. Er is wel afgesproken om 15 procent van de opbrengst voor te behouden voor lokale initiatieven en organisaties die zich bezighouden met kanker. Momenteel staat de teller na drie edities op 725.000 euro.





'Pascalleke en Maurice'

Vorig jaar liepen er meer dan 6.000 mensen mee. Om ook dit jaar zoveel mogelijk mensen warm te maken, heeft een bekend soap-koppel het peterschap op zich genomen. Actrice Danni Heylen en acteur Tuur De Weert, beter bekend als 'Pascalleke en Maurice' uit FC De Kampioenen, zullen hun beste beentje voortzetten. Het was Danni, die in Kieldrecht woont, die haar collega over de streep trok. "Tuur is dankzij mij een fervent supporter geworden van volleybalclub Asterix Avo en nu dus ook van Levensloop", lacht ze. Intussen loopt ook Facebook ook een campagne waarbij mensen hun profielfoto kunnen voorzien van een Levensloopkader. Maurice mocht afsluiten met één van zijn bekende zegswijzen: "Ik zeg altijd: loop voor het leven, voor het leven met jou op de loop gaat"





Info: www.levensloop.be/relays/beveren-2018