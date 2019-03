Lek in salpeterzuurleiding zorgt voor chemische reactie bij Milcobel Kristof Pieters

11u23 0 Beveren De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een incident met chemische stoffen bij het melkverwerkend bedrijf Milcobel in de Fabriekstraat in Kallo. Door een lek in een leiding met salpeterzuur was er een chemische reactie ontstaan. De schade is beperkt en er vielen geen gewonden.

Het incident werd snel opgemerkt door het eigen personeel en ook de brandweer was meteen ter plaatse. “Het ging om een lek in een leiding met salpeterzuur, wat we gebruiken om onze installaties te reinigen”, zegt directeur Eddy Lelou. “Het zuur lekte op een kast waar reinigingsmiddelen liggen opgeslagen en hierdoor is een chemische reactie ontstaan met rook- en warmteontwikkeling. De productie in toren vier is tijdens het incident stil gelegd en het lokaal van de operatoren is kortstondig ontruimd. Gelukkig was alles snel onder controle, is de schade beperkt gebleven en zijn er geen gewonden gevallen.”