Leerlingen maken reuzegroot spandoek voor Rode Duivels 12 juni 2018

In de wijk Bankwegelhof is de WK-gekte ook toegeslagen. Zowat alle huizen in de wijk zijn bevlagd en versierd. Het is intussen een traditie geworden. Voor dit toernooi werd nog een tandje bijgestoken. Vijf leerlingen van GTI maakten een zes meter breed spandoek. Het waren leerlingen van het eerste en tweede jaar industriële wetenschappen die hun artistieke kant lieten zien. Als de wereldbeker naar België komt, gaat het wijkcomité er alles aan proberen om een speler van de Rode Duivels ter plaatse te krijgen. Foto Kristof Pieters (PKM)