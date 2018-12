Leerlingen KA pimpen leegstaande winkel Kristof Pieters

12 december 2018

17u46

De leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer-Etaleren van het KA Beveren hebben een leegstaand pand op de hoek van de Vrasenestraat en Donkvijverstraat gepimpt. “De vraag kwam van de centrummanager van Winkeldorp Beveren”, zegt leerkracht Katrien De Munck. “Om de etalages van deze leegstaande winkel wat aantrekkelijker te maken, zijn we aan de slag gegaan met het thema kerst & eindejaar. We kregen carte blanche maar moesten enkele de geschenkbonnen van het winkeldorp in de kijker zetten. We zijn er twee dagen mee bezig geweest en zijn bijzonder tevreden over het resultaat. Ook de leerlingen waren heel enthousiast. Nu ontbrak de tijd om nog meer etalages aan te pakken maar volgend jaar gaan we vroeger aan de slag en willen we nog meer lege etalages pimpen.”