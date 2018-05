Leerlingen GTI hebben nieuwe schrijnwerkerij 05 mei 2018

Het GTI heeft gisteren de nieuwe schrijnwerkerij geopend. Het complex wordt de uitvalsbasis van gemiddeld 90 leerlingen van 5 klasgroepen. Ze krijgen 1.880 vierkante meter leerruimte in de schrijnwerkerij en nog eens 130 vierkante meter is bestemd voor de opleiding haventechnieken. "Uit een doorlichting in 2012 bleek dat onze oude schrijnwerkerij dringend aan vervanging toe was", vertelt directeur Pascal De Rop. "De machines voor houtbewerking worden ook steeds groter, maar er waren ook problemen met de akoestiek en in de winter kregen we de ruimte amper opgewarmd. We zijn enorm blij met de nieuwbouw. De praktijklessen kunnen nu veel efficiënter georganiseerd worden. We denken intussen om naast de bestaande BSO-afdeling ook een nieuwe richting TSO houttechnieken op te starten." De leerlingen zelf droegen ook hun steentje bij en namen de binnendeuren en -ramen voor hun rekening, net als de trappartijen en een deel van de elektriciteit. De werkuren die daardoor werden uitgespaard maakten de kostprijs van de nieuwbouw 200.000 euro goedkoper. Intussen is de school al bezig met een volgend verbouwingsproject. "Daarbij zullen de oude werkplaatsen worden gerenoveerd en komt er een sporthal bovenop", zegt schepen Katrien Claus. "Het zal wel een huzarenstukje worden om de hinder voor de 900 leerlingen zoveel mogelijk te beperken tijdens de werken." (PKM)