Leegstaand huis? Taks van 500 euro betalen 07 maart 2018

02u43 0 Beveren De gemeente Beveren start een nieuw beleid tegen leegstand. Maar liefst 708 huiseigenaars krijgen eerstdaags een brief in de bus met daarin een retributie van 500 euro. Die kan na vijf jaar oplopen tot 5.500 euro. "We willen niet wachten tot een woning begint te verkrotten", zegt schepen Boudewijn Vlegels (N-VA).

Verkrotte woningen werden vroeger door de Vlaamse overheid belast, maar door een nieuwe regelgeving is die bevoegdheid nu doorgegeven aan de gemeenten. In Beveren wordt gekozen voor een strenge aanpak en heeft de gemeente een leegstandsregister opgesteld. "We willen niet wachten tot een woning verwaarloosd en vervallen is", legt Boudewijn Vlegels (N-VA), schepen woonbeleid, uit. "Een reeks van leegstaande woningen of winkelpanden in één straat of wijk kan die buurt een verloederde indruk geven. Door leegstand aan te pakken neemt bovendien het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe.





Een koppeling tussen het bevolkingsregister en het aantal beschikbare woningen gaf als theoretisch resultaat 708 woningen waar niemand geregistreerd staat als bewoner. De eigenaars kunnen dan nog wel in beroep gaan. "Er zijn vrijstellingen mogelijk", vervolgt Vlegels. "Wie bijvoorbeeld wordt opgenomen in een rusthuis, kan 3 jaar vrijstelling krijgen. Een lopende bouwaanvraag, overmacht, opname in een onteigening, enz kunnen ook onder bepaalde voorwaarden tot een vrijstelling leiden."





Het tarief bedraagt voor het eerste jaar 500 euro. De belasting wordt vermeerderd met 1000 euro per jaar en kan oplopen tot 5500 euro. Wanneer het gebouw duidelijk verwaarloosd is, stijgen deze tarieven. Bij de 708 woningen zijn ongetwijfeld ook een aantal tweede verblijven, maar die ontsnappen ook niet aan een taks. Zij betalen 750 euro per jaar. "De eigenaar betaalt geen personenbelasting in onze gemeente en het is niet meer dan billijk dat ook zij een bijdrage leveren aan de kosten voor gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening in het algemeen", zegt Vlegels nog. (PKM)