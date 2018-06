Laureaten bloemenmarkt in de bloemetjes 08 juni 2018

Tijdens de bloemenmarkt in de ouden beeweg in Gaverland werden honderd winnaars in de bloemetjes gezet. Voorafgaan werden er 3.500 affiches verspreid. Van de mensen die een affiche ophingen, werden er 100 uitgeloot die een 'hanging basket' gevuld met mooie zomerbloeiers wonnen. De winnaars konden hun prijs komen ophalen tijdens de markt in het park. Intussen is ook de bebloemingswedstrijd op gang getrapt. De inschrijving hiervoor moet gebeuren via formulier dat te verkrijgen is bij deze bloemisten en op het gemeentehuis en moet binnen zijn voor 30 juni.





(PKM)