Landbouwers mogen op drie plaatsen water oppompen voor gewassen 08 augustus 2018

Sinds enkele dagen kunnen landbouwers op drie locaties terecht voor het oppompen van water. Het gaat om de captatiepunten Stenegoot, Vliegenstal en Steenlandlaan/Keetberg. "Het is niet toegelaten om van op andere dan de aangeduide punten water te capteren. De waterbeheerder volgt de toestand van de betrokken waterlopen van nabij op en heeft het recht om de uitzonderlijke toelating op ieder moment in te trekken", meldt het gemeentebestuur. "Er mag door het capteren ook geen beschadiging aan de oevers worden veroorzaakt. De betrokken waterlopen mogen bovendien niet worden leeggepompt. Dit besluit is geldig zolang het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt."





Dat verbod geldt al sinds 19 juli. De vraag van landbouwers om water voor beregening te kunnen capteren uit waterlopen en van veehouders voor kwalitatief drinkwater voor hun dieren is echter groot. "De voorraden op de landbouwbedrijven verminderen zienderogen en de zoutconcentratie in een aantal polderwaterlopen stijgt", klinkt het.





Op vraag van burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) keurde de gouverneur daarom uitzonderlijk een afwijking goed. (JVS)