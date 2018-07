Landbouwer verliest graan op rotonde 17 juli 2018

02u35 0

Op de rotonde aan de Verrebroekstraat en de Schoorhavenweg in Verrebroek heeft een landbouwer een deel van zijn lading graan verloren. Het graan kwam op het wegdek terecht.





Daardoor gingen enkele voertuigen slippen. Het kwam niet tot ongelukken met materiële schade of gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om het graan te verwijderen. De klus was snel geklaard zodat de verkeershinder tot een minimum beperkt bleef.





(PKM)