Lancering van nieuwe app GrensMatch tijdens jobbeurs Kristof Pieters

13 maart 2019

13u42 0 Beveren De EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseert dinsdag 19 maart opnieuw een grote grensoverschrijdende jobbeurs. Er zijn dit keer meer dan 1.000 vacatures. Tegelijk wordt een nieuwe app gelanceerd die arbeidsmobiliteit in de grensregio moet motiveren.

De grensoverschrijdende jobbeurs is een samenwerking van EGTS Linieland met verschillende partners waaronder VDAB en Maatschappij Linkerscheldeoever. De beurs is intussen aan zijn zesde editie toe. Heel wat bedrijven uit het Waasland en de Waaslandhaven maar ook uit Zeeuws-Vlaanderen stellen er opnieuw hun vacatures voor. Ook nationale organisaties zoals De Lijn, Defensie en Fluvius zijn aanwezig op de jobbeurs. De jobbeurs voorziet zelfs coaching bij het solliciteren. Er zijn ook twee workshops voor Belgen die willen werken in Nederland enerzijds en Nederlanders die willen werken in België anderzijds.

Eures Scheldemond lanceert die dag ook de GrensMatch app, een nieuwe matchingsapp in de grensregio waardoor werkgevers en werkzoekenden gemakkelijker contact kunnen leggen met elkaar. Er zijn ook geen interimkantoren onder de standhouders, enkel reguliere bedrijven. Verder is er een aparte bemande stand voor lokale KMO’s die zelf niet aan de jobbeurs kunnen deelnemen maar wel hun vacatures instuurden. De jobbeurs vindt plaats op dinsdag 19 maart van 12 tot 16 uur in het Freethielstadion. Meer informatie kan u vinden op www.egtslinieland.eu