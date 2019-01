Kunstacademie krijgt filiaal in Freethiel Werken moeten klaar zijn tegen start van nieuw schooljaar Kristof Pieters

03 januari 2019

16u35 1 Beveren Er is een definitief ontwerp klaar voor de inrichting van een nieuw filiaal van de Kunstacademie in de hoofdtribune van het Freethielstadion. De gemeente trekt een half miljoen euro uit om twee grote leslokalen onder te brengen op één van de verdiepingen. De werken starten in maart en moeten tegen de start van het nieuwe schooljaar in september afgerond zijn.

De gemeente Beveren kocht in 2017 een casco ruimte van zo’n 736 vierkante meter in de hoofdtribune van het Freethielstadion en telde er een half miljoen euro voor neer. Nu wordt er nog eens 547.313 euro vrijgemaakt voor de inrichting van de loftachtige ruimte. Die is namelijk bestemd om er de volwassenenafdeling onder te brengen van de Beverse Kunstacademie. In 2016 smolten de muziek- en tekenacademie samen tot de Beverse Kunstacademie. Met 1.700 leerlingen is deze meteen één van de grootste in de regio. Vlak voor de fusie schafte de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas, waarvan Beveren een afdeling was, de ateliers voor volwassenen af.

De Kunstacademie wil de volwassenenafdeling nu opnieuw leven inblazen. Alleen ontbreekt het hiervoor voorlopig aan de nodige infrastructuur, want de gebouwen van de Kunstacademie in de Bosdamlaan barsten uit hun voegen. De gemeente ging daarom op zoek naar een geschikte locatie voor extra lokalen en vond deze nu in een leegstaande verdieping onder de hoofdtribune van het Freethielstadion.

Architect Bart De Decker heeft intussen een definitief ontwerp klaar voor de ombouw van de casco ruimte. Er zullen twee grote ateliers in worden ondergebracht voor de disciplines schilderkunst en tekenkunst. Er is verder nog plaats voor een gewoon leslokaal, een baklokaal, sanitair en bergingen voor het kuismateriaal en de verf. “De werken beginnen in maart en zullen klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september”, zegt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V). “Er zijn twee klassen voor telkens een 25-tal leerlingen en dat aantal zullen we zeker hebben. We hebben een aanvraag ingediend voor het organiseren van een hogere graad kunstonderwijs. Het nieuwe decreet maakt dat mogelijk. We weten nu al dat de interesse groot is omdat er in los verband al regelmatig cursussen en workshops worden georganiseerd voor volwassenen. Zo bleven ze de voorbije drie jaar toch niet helemaal in de kou staan.”

De gemeente wil de infrastructuur optimaal gebruiken. “De lessen van de Kunstacademie zullen voornamelijk ’s avonds doorgaan, maar overdag kan het volwassenenonderwijs er terecht”, vervolgt Claus. “Voor de lagere graden van de Kunstacademie kunnen we het nieuwe filiaal in de Freethiel niet inzetten. Daarvoor moet er namelijk ook speelruimte aanwezig zijn. Voor het overige is het gebouw echter geknipt voor ons. De hoge ramen zorgen voor een optimale lichtinval. In de overeenkomst is ook de trappenhal inbegrepen langs de linkerzijde zodat we een aparte toegang krijgen. De enige beperking is dat er geen lessen mogen plaatsvinden tijdens voetbalwedstrijden.”