Kunst & Vreugd brengt nieuwjaarsconcert in Ter Vesten Kristof Pieters

24 januari 2019

De jeugdharmonie & de harmonie van Kunst & Vreugd uit Beveren geven op zondag 27 januari samen een groot Nieuwjaarsconcert in CC Ter Vesten. Het concert start om 15 uur. Het publiek mag zich verwachten aan muziek van een Belgische componist, statige Russische muziek, een snuifje Gershwin en er staan ook enkele Weense walsen op het programma. Kaarten in voorverkoop kosten 12 euro en aan de kassa betaal je 13 euro. Reserveren kan zowel telefonisch op 03/775 30 10 of via info@kunstenvreugd.be.