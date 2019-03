Kunst Veredelt brengt zwarte komedie ‘Adel Blank’ Kristof Pieters

27 maart 2019

17u54 0 Beveren Het Kieldrechtse theatergezelschap Kunst Veredelt waagt zich aan een zwarte komedie van de ophefmakende Nederlandse toneelauteur Alex Van Warmerdam; ‘Adel Blank’.

In de regiestoel zit dit keer Gerty Van de Perre. Hoofdpersonage Adel Blank, een dame met dictatoriale trekjes, heeft zich omringd met getrouwen en wacht haar stervensuur af. Zijzelf heerst tot de laatste seconde, haar personeel schijnt onderdanig maar leeft zich ondertussen uit in onderlinge machtsspelletjes. Het is een stuk voor toeschouwers die tegen een stootje kunnen…. Wie het spektakel vanop de eerste rij wil bijwonen, kan kaarten reserveren aan 12 euro voor één van de voorstellingen bij bakkerij Van de Perre 03/773.42.79 of via de website http://www.kunstveredeltkieldrecht.be. In eetcafé Brisee te Kieldrecht kan je vooraf genieten van een Adel Blank menu aan 25 euro. Er zijn voorstellingen op vrijdag 29, zaterdag 30 maart, vrijdag 5, zaterdag 6 en maandag 8 april telkens om 20.30 uur en op zondag 31 maart om 15 uur in OC Ermenrike.