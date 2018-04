Kunst en Vreugd brengt Britse liederen 05 april 2018

Zaterdag 7 april verkent de harmonie en jeugdharmonie Kunst en Vreugd Beveren het (ei)land of hope and glory! Vanaf 20 uur brengen zij in cultuurcentrum Ter Vesten onder leiding van Gert D'haese een volledig muzikaal reisverslag. Britse zeeliederen, klanken uit de wereldstad Londen, Deep purple, Coldplay,... passeren allemaal de revue. Tickets kosten 11 euro in voorverkoop en 12 aan de inkom.





