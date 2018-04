Kritiek op verkeerspaaltjes in Brielstraat 24 april 2018

02u44 0

Op de gemeenteraad heeft André Buyl (VB) zich kritisch uitgelaten over de groene plastic verkeerspaaltjes die recent in de Brielstraat in Melsele geplaatst werden om asverschuivingen te creëren. "Die zijn namelijk gevaarlijk voor fietsers", concludeert hij. "Manoeuvrerende auto's komen wel erg dicht bij fietsers die uit de tegenovergestelde richting komen. Ik vrees dat dit vroeg of laat tot ongevallen zal leiden."





Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) kwamen de paaltjes er op vraag van de bewoners. "De asverschuivingen hebben alleszins wel effect gehad op de snelheid in de straat, want die is gedaald. We hebben bovendien nog geen meldingen gekregen van incidenten dus de ingreep werkt wel."





Volgens Buyl komen de klachten over de paaltjes anders wel van bewoners.





(PKM)