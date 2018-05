Kritiek op verjaardagskaarten voor vijftigers 03 mei 2018

Onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens heeft kritiek geuit op burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) omdat die verjaardagskaartjes heeft gestuurd naar 50-jarigen in de gemeente. Volgens Stevenheydens werden er echter omslagen van de gemeente gebruikt en voorgedrukte etiketten. "Volgens mij kunnen de adressen enkel afkomstig zijn uit het bevolkingsregister. Navraag bij VVSG leert dat zoiets enkel kan als het hele college uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord gaat en als de kaart ondertekend werd namens het college. De tweede voorwaarde werd in ieder geval niet nageleefd, want de kaartjes werden enkele getekend door de burgemeester. Van de Vijver (CD&V) zegt dat hij dit al jaren doet. "En niet alleen voor 50-jarigen, maar ook voor jubilarissen. Het is een teken van genegenheid. Er is nog nooit een negatieve reactie op gekomen." (PKM)