Kritiek op stijgend prijskaartje Administratief Centrum 16 maart 2018

Het onder een dak brengen van gemeentediensten, politie en OCMW in Beveren is zinvol, maar een aantal kenmerken van het Administratief Centrum duiden volgens onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens toch op een prestigeproject. "De maquette om de inwoners te informeren hoe het AC er zal uitzien kost 11.000 euro en dat is toch een onnodige verspilling", vindt hij. "Meest opvallend is het zogenaamde auditorium dat nu langs de N70 zichtbaar wordt. Hier zullen de vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden met een hellende bezoekerstribune. Met een raadszaal van maar liefst 292 vierkante meter zal Beveren vermoedelijk niet alleen de grootste, maar ook duurste raadszaal van het land hebben . Eind 2016 werd de kostprijs hiervan geschat op 690.000 euro." Het totale kostenplaatje van het Administratief Centrum is volgens Stevenheydens volledig ontspoord. "In 2012 werd het project nog geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Eind 2017 werd het meerjarenplan verder aangepast naar 45,9 miljoen euro voor het AC en in het budget 2018 staat 46,3 miljoen euro ingeschreven. Dat is bijna 11 miljoen euro meer op 4 jaar." (PKM)