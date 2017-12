Kritiek op duur Administratief Centrum 02u56 3 Beveren Op de gemeenteraad heeft de oppositie felle kritiek geuit op het steeds hoger wordende prijskaartje van het nieuwe Administratief Centrum.

Volgens onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens werd de bouw eind 2013 ingeschreven in de meerjarenplanning voor 35,6 miljoen euro.





"Vier jaar later zitten wel al aan 46,3 miljoen euro, bijna 11 miljoen euro meer. In 2013 waren een aantal leden van de meerderheid het project en het hoge prijskaartje niet genegen maar werden over de streep getrokken met de belofte dat het bij die 35 miljoen euro zou blijven."





Ook bij Groen-sp.a klinkt kritiek. "Het AC is een schoolvoorbeeld van de gigantische uitgaven die het bestuur blijft doen. Dat zorgt ervoor dat de schuldengraad van de gemeente deze legislatuur niet spectaculair gedaald is. Integendeel, het zal de komende jaren opnieuw stijgen door de bouw van het AC. We zitten nu al op een van de hoogste schuldengraden in Vlaanderen. Beveren leeft nog steeds boven zijn stand, zeker wanneer je rekening houdt met de nu bijna besliste kernuitstap in 2025."





"Kritiek is onterecht"

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vindt de kritiek onterecht en benadrukt dat de financiën goed onder controle worden gehouden. "We bekostigen een groot deel van het AC met middelen die we gespaard hebben in een reservefonds. Bovendien investeren we in een betere dienstverlening waar de hele bevolking van zal genieten." (PKM)





