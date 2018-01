Kritiek op 'bomenkap' nieuwe beeweg 02u55 0

Midden november is een veertigtal bomen gekapt in de nieuwe beeweg van het bedevaartsoord Gaverland in Melsele. "Vorige jaren was dit kappen ook het geval, maar op zeer beperkte schaal", zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a). Hij betreurt de bomenkap. "Na de kaalslag in de Meersen verdwijnen nu opnieuw tientallen bomen in Melsele terwijl er juist zouden moeten bijkomen." Hij vroeg op de gemeenteraad of er een kapvergunning was afgeleverd. Volgens het college ging het helemaal niet om bomenkap, maar werden enkel opgegroeide struiken uitgedund. Iets waarvoor geen vergunning moet aangevraagd worden. (PKM)