Kraan voor herstelling Ropstraat kantelt in berm 21 februari 2018

02u49 0 Beveren Een kraan die de gemeente had gehuurd voor herstellingswerken in de Ropstraat is maandagavond op zijn kant in een gracht terechtgekomen.

Twee weken geleden getuigden de bewoners in onze krant dat ze al 15 jaar op een heraanleg wachten en de straat aan flarden is gereden. Ook de bermen bevinden zich in slechte staat. "En dat is met dit ongeval nog maar eens bewezen", klinkt het. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kon het ongeval eender waar gebeuren. "De kraan moest uitwijken voor een kruisende vrachtwagen en is weggegleden in de berm die door de regenval verzwakt was", legt hij uit. "Er is wel een probleem met de afwatering, maar dat heeft ook te maken met het feit dat vooral in de Bankstraat een aantal grachten zijn dichtgegooid. Sommige bewoners mogen dus wel eens in eigen boezem kijken."





Bij het ongeval werd een elektriciteitskabel geraakt en ei zo na ook een gasleiding. Door de invallende duisternis kon de kraan maandagavond niet meer getakeld worden. Die klus gebeurde gisteren. "De herstellingswerken aan de Ropstraat zullen in ieder geval worden verdergezet", belooft Van de Vijver. "En dit in afwachting van de definitieve heraanleg die normaal gezien volgend jaar zal gebeuren." (PKM)