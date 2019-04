Korte maar hevige storm veroorzaakt schade aan daken Kristof Pieters

02 april 2019

Een korte maar bijzonder hevige stormbui heeft dinsdag op enkele plaatsen schade veroorzaakt. In de kmo-zone Doornpark ging de wind aan de haal met een lichtstraat van zo’n 6 meter lang van het dak van een bedrijf. De brokstukken kwamen een heel eind verder terecht. Omdat er water binnensijpelde werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Ook in de Oude Zandstraat zorgde een plotse rukwind voor schade aan het dak van een garage. Tot slot werd de brandweer ook nog opgeroepen voor een brandgeur in het Freethielstadion. Dit bleek het gevolg van een blikseminslag.