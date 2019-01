Koppel met baby ongedeerd bij dakbrand Kristof Pieters

02 januari 2019

De brandweer moest woensdagvoormiddag uitrukken naar de Schoolstraat in Melsele. Passanten hadden daar omstreeks 11.20 uur een zware rookontwikkeling opgemerkt aan het dak van het populaire café De Meester. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand zich te situeren in de woning naast het café. De bewoners - een koppel met een baby - waren zich nog van geen kwaad bewust. Ze konden hun woning veilig verlaten en bleven ongedeerd. De brandweer kreeg de brand, die zich onder de dakpannen rondom de schouw situeerde, snel onder controle waardoor de schade al bij al beperkt bleef. Het naastgelegen café bleef gevrijwaard. Door de interventie was er wel verkeershinder in de drukke Schoolstraat.