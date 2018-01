Kop-staartaanrijding in Kerkstraat 02u42 0 Foto Kristof Pieters Een Opel reed achteraan in op een Volvo XC60 toen die laatste vertraagde om een bedrijventerrein op te rijden.

In de Kerkstraat in Vrasene kwam het gisterenmiddag om 13.20 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens. De bestuurder van een recente Volvo XC60 wou komende uit Vrasene links afslaan om een bedrijventerrein op te rijden. De bestuurder van een Opel merkte te laat op dat de Volvo vertraagde en reed er achteraan op in. Het was een vrij zware aanrijding, maar als bij wonder bleven beide bestuurders en de passagier in de Opel ongedeerd. Beide voertuigen liepen wel stoffelijke schade op, de Opel was zelfs total loss. De brandweer kwam ter plaatse voor het opkuisen van brokstukken en gelekte vloeistoffen. (PKM)