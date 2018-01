Kop-staartaanrijding in Beverentunnel 02u54 0 Foto Kristof Pieters De Nederlandse vrachtwagen raakte zwaar gehavend en moest getakeld worden.

In de Beverentunnel richting E34 zijn woensdagochtend twee Nederlandse vrachtwagens op elkaar gebotst. De bestuurder van een transportbedrijf uit Nisse knalde achterop een collega van een transportfirma uit Hapert. "Midden in de tunnel werd er plots erg bruusk geremd. Ik heb uit alle macht geremd, maar 40 ton staat niet zomaar stil", getuigt de trucker die inreed op zijn voorligger. Zijn trekker werd zwaar gehavend en moest getakeld worden. Hij bleef zelf ongedeerd, maar was wel erg geschrokken. De vrachtwagen werd naar de eerstvolgende afrit gesleept zodat de drukke tunnel zo snel mogelijk weer vrijgemaakt kon worden om lange files te vermijden. Daar kwam een collega de oplegger ophalen. De aangereden trucker bleef ook ongedeerd. Na een uur was de weg weer vrijgemaakt. Lange files bleven gelukkig uit. (PKM)