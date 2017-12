Koor Toelielee helpt muzikale vluchtelingen 02u33 0 Foto Kristof Pieters

In ontmoetingscentrum Boerenpoort heeft het gelegenheidskoortje Toelielee een optreden gehouden voor de actie Imagine Home. Met Imagine Home organiseren Rudi Vranckx en Canvas een actie voor De Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar The Sound of Home, een organisatie die jonge vluchtelingen in ons land de kans geeft om muziekles te volgen. Imagine Home sluit aan bij Imagine Mosul, de actie waarmee Vranckx eerder dit jaar muziekinstrumenten inzamelde voor een verwoeste muziekschool in Mosul. Op het online platform van Imagine Home kan je een noot kopen van een muziekstuk waarin muzikanten uit Mosul en kinderen van The Sound of Home meespelen. Hoe meer noten verkocht raken, hoe langer en mooier het muziekstuk wordt.





(PKM)