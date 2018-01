Koninklijk Atheneum en Reynaert starten Middenschool CAMPUS BEREIKT STILAAN DUIZEND LEERLINGEN KRISTOF PIETERS

25 januari 2018

02u51 0 Beveren Het Koninklijk Atheneum in Beveren gaat een nieuwe Middenschool oprichten op de site van basisschool Reynaert in Kruibeke. Het KA is volop aan het bouwen en flirt met de grens van duizend leerlingen. Bijkomend voordeel van een Middenschool is het kleinschalig karakter. "Want heel wat twaalfjarigen zijn nog niet klaar om de overstap te maken naar een grote secundaire school en hebben iets langer nood aan een kleine veilige omgeving", zeggen directeurs Kathleen Thomassen en Martine Goossens.

Het Koninklijk Atheneum telt vandaag 989 leerlingen. "Dat zijn opnieuw drie klassen meer, want vorig jaar zaten we rond deze tijd met 925 leerlingen", zegt directeur Kathleen Thomassen. De school barst dan ook uit haar voegen. Ter vergelijking: in 2010 telde het KA nog geen 600 leerlingen. Momenteel staan er 25 containergebouwen. De school is wel volop aan het bouwen en zal eind dit jaar in oppervlakte verdubbelen. De vele klascontainers maken dan plaats voor een nieuwe schoolvleugel met liefst 31 leslokalen, een danszaal en een sporthal. "Maar na dit project is het plafond wel bereikt", beseft Thomassen. "We kunnen niet blijven groeien op deze site."





Kleinschalig karakter

Om de druk wat te verlichten, gaat het KA een nieuwe Middenschool opstarten in Kruibeke. Die gemeente telt nog maar één secundaire school, het Sint-Jorisinstituut in Bazel, maar ook die wordt stilaan te klein. Bijkomend voordeel van een Middenschool is het kleinschalig karakter. "Want heel wat twaalfjarigen zijn nog niet klaar om de overstap te maken naar een grote secundaire school en hebben iets langer nood aan een kleine veilige omgeving", zeggen directeurs Kathleen Thomassen en Martine Goossens. "We hebben traditioneel een zeer grote instroom vanuit die buurgemeente", vervolgt Thomassen. "Elke dag rijden er twee volle bussen tussen de Reynaertschool en het KA." Omdat beide scholen onder de koepel van het gemeenschapsonderwijs vallen, lag een samenwerking voor de hand. "Reynaert heeft veel plaats en is volop bezig met bouwplannen. De gesprekken zijn enkele maanden geleden gestart en er kwam al vrij snel groen licht om het project van een Middenschool uit te werken."





Opgetogen

Martine Goossens, directeur van bassischool Reynaert, is eveneens opgetogen met het plan. "We waren al door minister Crevits geselecteerd voor een nieuwbouwprogramma. Een private partner zal de school ontwerpen, bouwen en ook onderhouden. In totaal gaat het om een investering van meer dan 5 miljoen euro. Het ontwerp zal nu bijgestuurd worden. Er komen vier klaslokalen bij voor de eerste twee jaren van het secundair onderwijs en twee vaklokalen."





Zowel Kathleen Thomassen als Martine Goossens voelen de nood aan een Middenschool. "We merken immers elk jaar opnieuw dat sommige twaalfjarigen nog niet klaar zijn om de overstap te maken naar een grote secundaire school met duizend leerlingen. Zij hebben nog iets langer behoefte aan een kleine veilige omgeving waarbij ze niet elk uur een andere leerkracht hebben."





Polyvalent

Volgens Thomassen is het perfect mogelijk om met een kleine maar polyvalente pool van leerkrachten te werken. "We kunnen vakken clusteren die door dezelfde leerkracht gegeven worden. Het enthousiasme is zo groot dat we al in september willen starten met één klas. We beperken ons wel tot een Middenschool, want de eerste twee jaar zijn er enkel algemene vakken, maar daarna moeten leerlingen een studierichting kiezen."





Voorlopig wordt ruimte vrijgemaakt in de bestaande schoolgebouwen, maar het is de bedoeling dat in 2020 ook in Kruibeke een nieuwbouw wordt neergepoot. Een naam voor de school is er wel al: Stapsteen Reynaert.