Kogel is door de kerk: Doel blijft bestaan Vlaamse regering gaat voor Saeftinghedok met een knik Kristof Pieters

21 december 2018

16u41 0 Beveren Het Scheldedorp Doel blijft bestaan. De Vlaamse regering heeft beslist dat het dorp bij een volgende uitbreiding van de haven gevrijwaard zal blijven. Het nieuwe Saeftinghedok wordt met een knik aangelegd om dit mogelijk te maken. Tegelijk kondigt minister Ben Weyts aan dat er extra geïnvesteerd zal worden in mobiliteitsmaatregelen in de omliggende regio.

De Vlaamse regering gaat verder met het zogenaamde ‘9de alternatief’ of ‘Saeftinghedok-light’ dat minister Ben Weyts eerder dit jaar op tafel legde in het dossier van de havenuitbreiding. “Grondig en uitgebreid onderzoek bevestigt nu dat dit alternatief de beste manier is om met een minimale impact op de omgeving extra containercapaciteit te creëren”, zegt Weyts. “De extra capaciteit wordt immers grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken. Er komt binnen de haven plaats voor 4 miljoen extra containers dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal en in het Doeldok en in een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis. Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.”

Dit Saeftinghedok krijgt een soort knik naar het zuiden, waardoor het niet langer dwars door het polderdorp Doel gaat, maar start in het bestaande Deurganckdok. “Het aansnijden van bestaande natuur blijft hierdoor beperkt” vervolgt Wetys. “Er zijn slechts beperkte onteigeningen nodig en het dorp Doel blijft gevrijwaard. Het onderzoek wijst uit dat andere alternatieven een grotere impact zouden hebben op de leefomgeving. Bijvoorbeeld omdat er slikken en schorren zouden moeten sneuvelen of omdat het Scheldewater zou vertroebelen door bijkomende baggerwerken. Maar er komen natuurlijk wel compensaties voor de stukken natuur die wel aangesneden moeten worden. Zo wordt er onder meer gedacht aan de verdere inrichting van de Prosperpolder Zuid als natuurgebied.”

Het dorp Doel wordt in het plan volledig gevrijwaard. “Maar een terugkeer naar de situatie van voor 1998 zal niet mogelijk zijn”, tempert Weyts het enthousiasme. “In samenspraak met de inwoners en de gemeente Beveren bekijken we de invulling van Doel. Ruimte voor bewoning zal er wel zeker zijn.” Bedoeling is dat de Vlaamse regering in april 2019 een volgende horde neemt en dat daarna het openbaar onderzoek start.

Volgens minister Weyts komen er ook mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio overbelast wordt. “De extra containers moet voornamelijk vervoerd worden via het spoor en de binnenvaart en niet via vrachtwagens”, benadrukt Weyts. “Dat is mogelijk, omdat dit scenario een concentratie van goederenstromen creëert op één locatie: ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok. Dankzij die concentratie kan de afvoer van containers voornamelijk georganiseerd worden via de binnenvaart en het spoor.” Weyts mikt op een aandeel van 42% per binnenschip en 15% per spoor. Er komt ook walstroom, als alternatieve energiebron voor afgemeerde schepen en er wordt maximaal ingezet op elektrificatie van de terminals om de uitstoot te verminderen.