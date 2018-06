KMO-gronden onder de hamer 05 juni 2018

De gemeenteraad van Beveren heeft een aantal van de laatste percelen verkocht in de uitbreiding van de kmo-zone Doornpark. Boven Ivo, gespecialiseerd in aluminium ramen en deuren, koopt een perceel met een oppervlakte van 9.875 m². Quub Betonvloeren koopt een kleiner lot met een oppervlakte van 1.562 m². Grondwerken Heyndrickx-Van Landeghem, Gentstraat gaat met een lot aan de haal van 1.105 m². De bvba De Mey-Fassaert, gespecialiseerd in bouwmaterialen kocht al een perceel en doet er nu no geen lot bij van 2.500 m2 omwille van de uitbreidingsmogelijkheden. Nog een firma in grondwerken, Heyrman, krijgt een perceel van 1.205 m². Opvallend is dat alle kopers bedrijven zijn die reeds in Beveren zijn gevestigd. (PKM)