Kluscompany kan uitbreiden 10 maart 2018

02u56 0

De gemeenteraad heeft de verkoop van een perceel KMO-grond in het Doornpark in Beveren goedgekeurd. Het gaat om grond van 625 vierkante meter groot naast het bedrijf de Kluscompany. Die firma was kandidaat-koper omdat ze wil uitbreiden. Het bedrijf verzorgt alle kleine karweien, herstellingen, en renovaties. (PKM)