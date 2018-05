Klopjacht op dieven 15 mei 2018

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een huis in de Koben Geertsstraat in Beveren. De dieven werden betrapt door een getuige en sloegen op de vlucht. De getuige verwittigde de politie. Er werd een zoektocht gehouden met een speurhond, maar die bleef zonder resultaat.





(PKM)