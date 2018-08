KLJ zorgt voor spektakel tijdens Sportfeestweekend 04 augustus 2018

02u42 0

KLJ Melsele organiseert op zondag 5 augustus een groot Sportfeestweekend. De leiding en leden hebben er een heel jaar hard naartoe gewerkt en mogen meer dan 800 KLJ-ers verwelkomen. Zo is er een vlaggenspektakel gebracht door meer dan 30 KLJ-afdelingen. Voor de KLJ-ers zijn de sportfeesten de hoogmis van de zomer. "Iedere zondagochtend tijdens de vakantie staan we op voor dag en dauw om ons klaar te maken voor een sportieve dag", vertelt de leiding. "'s Ochtends vinden de voorrondes plaats, iedere afdeling probeert een finaleplekje te bemachtigen in disciplines zoals wimpelen, vendelzwaaien, moderne volksdans, touwtrekken en piramide bouwen. In de namiddag komt het publiek kijken." De meer dan 80 leden van KLJ Melsele tussen 6 en 25 jaar verzorgen het openingsprogramma met een zelfgemaakt nummer van dans en vlaggengezwaai." (PKM)