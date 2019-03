Klimaatmars verstoord door leerling met rookbom Kristof Pieters

De klimaatmars van de Sint-Maarten Bovenschool en het Koninklijk Atheneum in Beveren is vanochtend abrupt geëindigd toen een leerling plots een rookbom liet afgaan. Een duizendtal leerlingen waren in optocht vertrokken langs een parcours door het centrum. Op de Grote Markt was met nadar een groot hart afgebakend waarin de leerlingen moesten plaatsnemen zodat er een symbolisch luchtbeeld kon worden genomen. In het midden van de massa stak een leerling echter plots een rookbom aan. Grote paniek was er niet maar de zware rookontwikkeling zorgde wel voor heel wat gedrum om de afgebakende zone te verlaten. Volgens de directie van de scholen ging het om een georchestreerde actie van enkele leerlingen van de Sint-Maarten Bovenschool. Een aantal collega-studenten van het KA waren hiervan op de hoogte gebracht. De directie en leerkrachten waren echter totaal verrast door de actie. Volgens hen was het niet de bedoeling om een statement uit te brengen maar gaat het om kwajongensstreken. De rest van de klimaatmars verliep zonder problemen.