Klimaatmars in Beveren verstoord door leerling met rookbom Duizend scholieren vormen hart voor klimaat Kristof Pieters

15 maart 2019

11u18 0 Beveren Zo’n duizendtal leerlingen van de Sint-Maarten Bovenschool en het Koninklijk Atheneum in Beveren hebben vrijdag deelgenomen aan een klimaatmars door het centrum. Op de Grote Markt werd symbolisch een groot hart gevormd met de mensenmassa. Het initiatief eindigde wel abrupt toen een leerling plots een rookbom liet afgaan.

De klimaatmars van de twee secundaire scholen kende niet alleen een woelig einde maar ook een woelige aanloop. Voorafgaand hadden een aantal ouders zich namelijk boos gemaakt over het feit dat scholieren verplicht werden om deel te nemen. Bij het Koninklijk Atheneum werd vrijdag alsnog een alternatief aangeboden. “Leerlingen die niet meer in de mars wilden stappen, konden plaatsnemen in de studie”, zegt directeur Kathleen Thomassen. “Uiteindelijk hebben slechts een twintigtal leerlingen dit ook gedaan. Intussen hadden we zelf ook beslist om de leerlingen van de eerste graad niet te laten deelnemen omdat ze volop in de examenperiode zitten.” Kathleen Thomassen betreurt dat er zoveel polarisatie is ontstaan over de klimaatactie. “Die kwam er immers op vraag van leerlingen.”

Dat vindt ook Ingrid Ghys, directeur van de Sint-Maarten Bovenschool. “Het thema leeft echt bij de leerlingen. We hebben altijd benadrukt dat het om een apolitieke actie ging. We betreuren dan ook dat er zo’n polemiek over is ontstaan.” Bij Sint-Maarten was deelname verplicht maar ook hier was de opkomst lager dan voorzien. “Er zijn heel wat studenten op uitstap”, legt Ghys uit. “Enkel diegene die om medische redenen niet konden meestappen, zijn op school gebleven.”

De klimaatmars zelf verliep erg rustig. Er namen zo’n duizendtal scholieren deel van beide scholen. De politie zorgde voor begeleiding langs het parcours. Enkel de slotmanifestatie op de Grote Markt kende een nogal abrupt einde. De organisatie had op het marktplein een groot hart afgebakend met nadarhekken en linten dat door de leerlingen opgevuld zou worden. De bedoeling was op deze manier een symbolisch hart voor het klimaat te vormen. Vanop het dak van de dekenij werden daarvan enkele foto’s genomen. In het midden van de massa stak een leerling daarna plots een rookbom aan. Grote paniek was er niet maar de zware rookontwikkeling zorgde wel voor heel wat gedrum om de afgebakende zone te verlaten. Volgens de directie ging het om een georkestreerde actie van enkele leerlingen van de Sint-Maarten Bovenschool. Ze hadden hiervan zelf een aantal collega-studenten van het KA op voorhand van op de hoogte gebracht. De directie en leerkrachten waren echter totaal verrast door de actie. Volgens hen was het niet de bedoeling om een statement uit te brengen maar gaat het om kwajongensstreken.

