Kleuter (5) belandt onder wagen SPELEND KIND GEWOND NADAT BUURVROUW HEM NIET TIJDIG KAN ONTWIJKEN KRISTOF PIETERS

12 februari 2018

02u36 0 Beveren Een vijfjarig kind is zaterdagmiddag onder een auto van de buren terechtgekomen. Het kind was samen met zijn tweelingbroertje op straat aan het spelen toen de buurvrouw met haar wagen vertrok en achterwaarts van de oprit reed. Het kind belandde onder de auto en zat gekneld. De brandweer moest de kleuter bevrijden. Hij raakte zwaargewond, maar zou intussen aan de beterhand zijn.

Het bizarre ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 15 uur in een doodlopende zijweg van de Pastoor Sabotstraat in Melsele. Het gaat om een vrij nieuwe verkaveling waar nog maar een handvol huizen staan. Er passeert amper verkeer. Een jong gezin zag er dan ook geen graten in dat hun tweeling buiten op straat wat aan het ravotten was. "Dit gebeurde onder het toeziend oog van de ouders", vertelt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Eén van de twee kinderen moet plots echter naar de overkant van de straat zijn gelopen en net op dat moment kwam de buurvrouw aangereden."





Volgens de politie was de 42-jarige vrouw traag achterwaarts van haar oprit gereden met haar eigen twee kinderen op de achterbank. Ze had niet opgemerkt dat net op dat moment één van de kinderen van de buren de straat oprende. Het kind had op zijn beurt de auto eveneens niet opgemerkt. Het jongetje belandde onder de auto en zat gekneld.





Bij bewustzijn

"Volgens mijn informatie is het kind tussen de wielen beland en niet onder de wielen, want dan waren de gevolgen natuurlijk veel erger geweest", vervolgt Van de Vijver. "Hij zat wel gekneld. Ouders en buren zijn meteen zelf ter hulp geschoten en hebben met houten balken de auto proberen omhoog krikken in afwachting van de brandweer. Die was snel ter plaatse en kon het kind uit zijn benarde situatie bevrijden."





Het jongetje liep vooral verwondingen op aan het hoofd en het aangezicht. Hij bleef al die tijd wel bij bewustzijn, maar kermde wel van de pijn. Het jonge slachtoffertje kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van een Medisch Urgentie Team en werd vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.





Niet levensbedreigend

"Omdat aanvankelijk de ernst van zijn verwondingen niet duidelijk was, heeft het parket de auto tijdelijk in beslag laten nemen en is de situatie bevroren tot de komst van een verkeersdeskundige", vervolgt de burgemeester. "Nadien kregen we gelukkig bericht vanuit het ziekenhuis dat de verwondingen van de kleuter niet levensbedreigend waren. We hebben de dienst Slachtofferhulp ter plaatse gestuurd omdat de buurvrouw en ouders in shock waren."





De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht door de politie, maar voorlopig wijst alles op een tragische samenloop van omstandigheden. De betrokken partijen willen zelf liever geen commentaar kwijt. Het kind zou binnen enkele dagen het ziekenhuis al mogen verlaten.