Kledijpakketten voor leerlingen GTI 05 juni 2018

03u00 0 Beveren De gemeente Beveren trekt 64.500 euro uit voor de aankoop van kledijpakketten voor leerlingen van het GTI en dat gedurende drie jaar.

Het Gemeentelijk Technisch Instituut wil namelijk voor zijn leerlingen een uniforme werkkledij met het GTI-logo in opdruk. Een basispakket bestaat uit een werkbroek, twee t-shirts met lange mouwen, een t-shirt voor de lessen LO, een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen. De leerling kan, indien gewenst, steeds bijkomende kledij of beschermingsmiddelen aankopen. Het is de bedoeling dat dit laatste dan wel rechtstreeks geregeld wordt tussen de leverancier en de leerlingen/ouders. (PKM)