Klachten over werf in Ciamberlanidreef 05 juni 2018

De heraanleg van het Yzerhand en de Ciamberlanidreef moet nog starten, maar de nutsmaatschappijen zijn intussen wel volop aan de slag gegaan. Groen-sp.a vindt echter dat de werklui een loopje nemen met de veiligheid. "Het is een ramp", vindt lijsttrekker Ann Vermeulen. "Voetpaden zijn langs beide kanten onderbroken, er staan zware machines op de weg en er is nog steeds doorgaand vrachtverkeer." Schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen beloofde zijn diensten opdracht te geven dit nauwlettend op te volgen. Intussen heeft de gemeenteraad het ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van de centrumstraten. Vooraleer de weginfrastructuur wordt vernieuwd, wordt eerst een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In de Ciamberlanidreef zullen de rijvakken gescheiden worden door een middenberm, met parking langs beide kanten. De De Brownestraat wordt als woonstraat aangelegd. Er is wel rekening gehouden met de achterontsluiting van de Warande, waar een laad- en loskade is voor leveranciers. In het zuidelijk deel van het Yzerhand en het aansluitend deel van de Donkvijverstraat wordt het bestaande éénrichtingsverkeer behouden en komt een rijweg van vier meter die ingericht zal zijn als fietsstraat. Het noordelijk deel van Yzerhand zal vier meter breed zijn voor het wegverkeer, waarna éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Het kruispunt Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat wordt voorzien van een keerpunt met een overrijdbare middenstip. (PKM