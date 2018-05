Klachten over snelheid in Burggravenstraat 08 mei 2018

De Burggravenstraat in Melsele werd recent volledig heraangelegd en kreeg ook nieuwe asverschuivingen. Die zouden echter het verkeer minder hard afremmen dan vroeger. Volgens gemeenteraadslid Issam Benali (Groen-sp.a) zijn er in de straat sinds de heropening klachten over te snel rijden. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) spreekt dat echter tegen. "Het gaat om een beperkt aantal opmerkingen maar het is een zaak van perceptie. Onze gegevens spreken dit namelijk tegen. De gemiddelde snelheid is zelfs gedaald. Na een tijdje kan het wel zijn dan er gewenning ontstaat bij chauffeurs. We gaan het daarom zeker opvolgen en binnenkort nieuwe metingen uitvoeren." (PKM)