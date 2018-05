Klacht tegen 'bal van de burgemeester' 12 mei 2018

Vandaag is er in de tent van de Aardbeifeesten het 'bal van den burgemeester'. En het gaat wel degelijk om de ludiek verkozen dorpsburgemeester Koen Maes. Zijn 'collega' Marc Van de Vijver kreeg namelijk te horen dat er klacht is ingediend bij het ministerie van Binnenlands Bestuur. "Het is al de tweede keer dat er een klacht wordt ingediend voor dit dorpsevenement", legt hij uit. "De eerste keer dacht de klager dat ik het was die zogezegd met overheidsgeld een bal zou organiseren. Nu is er weer klacht ingediend omdat de titel van het evenement misleidend is." Van de Vijver ligt er alleszins niet van wakker. "Ik overweeg een eigen klacht in te dienen tegen die klager wegens stalking. Het gaat hier namelijk om een beroepsklager. Hij stuurt bijna dagelijks mails over de meest uiteenlopende dossiers." (PKM)