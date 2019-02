Kinderen herdenken gelijktijdig WOI in alle Beverse deelgemeenten Kristof Pieters

22 februari 2019

17u05 0 Beveren 16 klassen van de 3e graad van het basisonderwijs hebben vrijdag in alle deelgemeenten van Beveren hulde gebracht aan alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de Eerste Wereldoorlog.

De herdenkingen vonden plaats op hetzelfde tijdstip, om 14 uur. Elke school bracht op haar eigen manier hulde. Daarnaast was er een gemeenschappelijk gebeuren, waarbij alle kinderen een vredewens in een bolletje klei stak. Ze vertrokken in stoet vanuit de school naar het lokale monument.

Voorafgaand hadden de deelnemende scholen in de klas gewerkt rond het thema oorlog en vrede. Aan de hand van verhalen werden de kinderen in contact gebracht met de gevolgen van de ruim vier jaar durende Duitse bezetting van hun eigen dorp en leefomgeving. Daarna gingen ze zelf creatief aan de slag met het thema.