Kieldrechtsluis krijgt twee extra bruggen Kristof Pieters

27 maart 2019

17u47 0 Beveren De Kieldrechtsluis wordt komende maand uitgerust met twee bijkomende bruggen. Hiermee zal de capaciteit gevoelig verhoogd worden. De bruggen werden gebouwd bij het staalconstructiebedrijf Aelterman aan het Kluizendok in de Gentse haven. Elke brug weegt 1.500 ton, is ongeveer 100 meter lang, 21 meter hoog en 15 meter breed. Het transport is gepland voor volgende week.

De Kieldrechtsluis zal in juli drie jaar in gebruik zijn. Bij de bouw waren vier bruggen voorzien maar bij de opening waren er nog maar twee geïnstalleerd. De twee resterende bruggen werden gebouwd bij het Gentse bedrijf Aelterman. Ze worden nu klaargemaakt om op een vlot te laden waarna ze worden overgebracht via het water naar het Deurganckdok. De twee bruggen zullen samen op één ponton worden geladen van 122 op 36,6 meter. Om een brug te verplaatsen naar dat ponton, is een voertuig met 60 assen en 240 wielen nodig. Woensdag werd de eerste brug op het ponton gereden en donderdag volgt de tweede. De afvaart naar Doel is voorzien op woensdag 3 april en zal een hele dag in beslag nemen. Het ponton gaat via het kanaal Gent-Terneuzen over de Westerschelde naar het Deurganckdok. Op 8 april zal de eerste brug over de Kieldrechtsluis gemonteerd worden, op 11 april volgt de tweede. Het plaatsen zal een heel precisiewerkje worden.

Tegelijk zal dan ook de spoorinfrastructuur worden afgewerkt want door tijdsgebrek is dat niet gebeurd bij de opening twee jaar geleden. Dit zal vooral voor de MPET-terminal een grote verbetering zijn.