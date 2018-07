Kieldrechtsluis krijgt twee extra bruggen SPOOR OVER SLUIS NOG STEEDS NIET AF KRISTOF PIETERS

24 juli 2018

02u28 0 Beveren De Kieldrechtsluis wordt begin volgend jaar uitgerust met twee bijkomende bruggen. Hiermee zal de capaciteit gevoelig verhoogd worden. Tegelijk zal dan ook de spoorinfrastructuur worden afgewerkt want door tijdsgebrek is dat niet gebeurd bij de opening twee jaar geleden.

De Kieldrechtsluis is deze maand exact twee jaar in gebruik. De grootste sluis ter wereld werd in 2016 geopend door koning Filip en vergde een investering van 382 miljoen euro. De sluis functioneert naar behoren maar er klinkt wel steeds luider kritiek op het feit dat er twee jaar na de opening nog altijd geen treinen over de sluis kunnen rijden. In normale omstandigheden zorgt dat niet voor grote problemen. Het treinverkeer kan langs de westkant omrijden rond het havengebied en zo naar Liefkenshoekspoortunnel rijden. De oostkant van de haven wordt voor het spoorverkeer ontsluiten langs de Kallosluis. Door de werken aan de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord krijgt de Kallosluis echter een pak meer verkeer te slikken. De treinen worden over de Farnèsebrug en de auto's over de Melselebrug gestuurd. Na het verkeersinfarct van twee weken geleden werd beslist om geen scheepvaartverkeer meer toe te laten door de Kallosluis van 5 tot 8 uur 's morgens en van 14 tot 17 uur zodat tijdens de periode van de shiftwissels de twee bruggen over de sluis beschikbaar zijn.





Later afwerken

Naar aanleiding van deze perikelen staken geruchten de kop op dat er over de Kieldrechtsluis geen treinen kunnen rijden omdat de Chinese leverancier van de bruggen een verkeerd formaat van sporen had voorzien. "Onzin", reageert Freddy Aerts, diensthoofd Maritieme Toegang. "Het klopt dat er nog geen spoorverkeer mogelijk is over deze sluis maar daarvoor is een andere reden. We hadden bij de aanleg van de Kieldrechtsluis vertraging opgelopen en om de opening niet in het gedrang te brengen, was beslist om de spoorinfrastructuur later af te werken."





Volgens Aerts zal dat binnenkort ook gebeuren. "Momenteel zijn er twee nieuwe bijkomende bruggen in productie. Die zullen nog binnen het jaar geleverd worden en tegelijk met de installatie van de bruggen gaan we dan ook de sporen aanpakken. De verkeersproblemen naderen trouwens hun einde. De nieuwe verkeerswisselaar Waaslandhaven Noord is zogoed als klaar en zal na het asfalteren van het wegdek worden opengesteld. Deze zal voorlopig wel nog een beperkte capaciteit hebben want de verkeerslichten worden pas in september geplaatst. We konden niet werken met tijdelijke werflichten. Het gaat hier immers om een ingewikkeld kruispunt met heel wat afslaand verkeer."





Het plaatsten van de twee bijkomende bruggen zal in ieder geval nog een technisch huzarenstukje worden. Het gaat immers om precisiewerk. De twee bestaande basculebruggen werden in China gemaakt en per schip naar Doel gebracht.