KIA-cheque krijgt onvoldoende van oppositie 22 maart 2018

Gezinnen met een belastbaar inkomen van minder dan 33.000 euro kunnen vanaf nu een KIA-cheque van 25 euro aanvragen per kind. Ook mensen die recht hebben op een vrijetijdspas komen hiervoor in aanmerking.





De cheque komt er als vervanging voor de gezinspremie, die eind 2013 werd afgeschaft. De oppositie vindt het resultaat na vier jaar wachten wel erg mager. "Er was een budget van 150.000 euro beloofd, maar nu blijkt er slechts een budget te zijn van 72.000 euro. Niet alleen veel minder dan beloofd, het betekent ook dat er de afgelopen jaren in totaal 600.000 euro is bespaard op de rug van mensen met een beperkt inkomen", vindt Issam Benali (Groen-sp.a). "Een cheque van 25 euro is wel erg mager tegenover de 200 tot 300 euro die men vroeger via de gezinspremie kreeg."





Schepen van Sociale Zaken Ingeborg De Meulemeester (N-VA) benadrukt dat de KIA-cheque een breder publiek bereikt dan kansarmen. "Die laatste groep geniet bovendien ook nog eens van de voordelen van de vrijetijdspas en die is ook goed voor 200 euro." Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) voegt eraan toe dat kwetsbare groepen de voorbije vier jaar niet in de kou werden gezet. "Vorig jaar werd voor bijna 1,2 miljoen euro verdeeld aan sociale premies, dat is 400.000 euro meer dan in 2013."





Kristien Hulstaert (Groen-Sp.a) merkt echter op dat op dezelfde gemeenteraad 163.478 euro werd goedgekeurd voor extra verlichting in het Freethielstadion. "Of dubbel zoveel dan wat er wordt uitgekeerd via de KIA-cheque." (PKM)





