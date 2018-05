Keukentoestellen weg 29 mei 2018

Er werd opnieuw ingebroken op een bouwwerf. Dit keer sloegen dieven toe in het Viergemeet in Beveren. Ze gingen aan de haal met keukentoestellen, boilers en werkmateriaal. Eerder waren er al gelijkaardige diefstallen aan de Grote Baan in Melsele en in de Hoog Kallostraat in Kallo. (PKM)